İsrail ordusu: "Hizbullah'ın düzenlediği İHA saldırısında 4 asker öldü, 58 asker yaralandı"

 İsrail ordusu, Hayfa kentinin güneyindeki askeri üsse Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu: "Hizbullah'ın düzenlediği İHA saldırısında 4 asker öldü, 58 asker yaralandı"
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın askeri üsse yönelik İHA'lı saldırısında yaralanan tüm askerlerin hastanelere kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği belirtildi.

Saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiği ve 58 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Ölen askerlerin kimliklerinin daha sonra açıklanacağı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.

Öte yandan, İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde, İsrail ordusuna dayandırılan haberde, Hizbullah'ın gönderdiği İHA'nın radardan kayboluncaya kadar takip edildiği belirtildi.

Haberde, Hizbullah'ın 2 İHA'yı deniz üzerinden gönderdiğine işaret edildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesinde, İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

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