İsrail ordusundan İran saldırısıyla ilgili açıklama

İran'da, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinde patalama sesleri duyuldu. Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İran’ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası, seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazdı.

İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordu sözcülüğü de İran'daki patlamalara ilişkin soruya yanıt verdi. İsrail ordu sözcülüğü, "henüz bu konuda yorum yapmadıkları" yanıtını verdi. Sözcülük, halka yapılan güvenlik talimatlarında henüz değişiklik yapılmadığını da aktardı.