İsrail polisinden Tel Aviv'deki "savaş karşıtı" gösteriye sert müdahale

Başkent Tel Aviv'de savaş karşıtı bir grup tarafından düzenlenen gösteride, ellerinde pankartlarla ve yazılı elbiselerle yürüyen İsrailli protestocular, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

'KATLİAMI DURDURUN'

Protestoculardan dağılmasını isteyen polis, daha sonra gösteriye sertçe müdahale ederek, "katliamı durdurun" yazılı bir pankartı yırttı ve eylemcileri dağıttı.

İsrail polisi, protestonun "toplumun duygularını incittiğini" savunarak, göstericilere bu nedenle müdahale edildiğini açıkladı.