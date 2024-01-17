İsrail polisinden Tel Aviv'deki "savaş karşıtı" gösteriye sert müdahale
İsrail polisi, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden katliamları https://twitter.com/mekomit/status/1747307239902261538protesto eden göstericilere müdahale etti.
Başkent Tel Aviv'de savaş karşıtı bir grup tarafından düzenlenen gösteride, ellerinde pankartlarla ve yazılı elbiselerle yürüyen İsrailli protestocular, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.
'KATLİAMI DURDURUN'
Protestoculardan dağılmasını isteyen polis, daha sonra gösteriye sertçe müdahale ederek, "katliamı durdurun" yazılı bir pankartı yırttı ve eylemcileri dağıttı.
İsrail polisi, protestonun "toplumun duygularını incittiğini" savunarak, göstericilere bu nedenle müdahale edildiğini açıkladı.
עכשיו ברחוב קפלן בתל אביב: המשטרה מפזרת בכוח משמרת מחאה הקוראת להפסקת אש בעזה בטענה כי מדובר בהתכנסות בלתי חוקית ומתסיסה— שיחה מקומית (@mekomit) January 16, 2024
(דיווח וצילום: אורן זיו) pic.twitter.com/Qll6eshOx4