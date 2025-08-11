İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast iması

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik suikast tehdidini tekrarladı. Açıklama, İsrailli yetkililerin hedef alındığını gösteren infografik sonrası geldi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, haziran ayında 12 gün süren saldırılar sırasında yaptığı suikast tehdidini yeniden dile getirdi.

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Hamaney’e sığınağından çıktığında ara sıra gözlerini gökyüzüne kaldırmasını ve her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

Açıklama, İsrail ordusunun öldürdüğü İranlı nükleer bilim insanlarını gösteren infografiğin, bu kez İsrailli yetkilileri suikast hedefi olarak işaretleyen versiyonunun sosyal medyada dolaşmasının ardından geldi.

Katz, daha önce İran’a yönelik saldırılarda Hamaney’i öldürmek istediklerini ancak yerini tespit edemedikleri için başarılı olamadıklarını açıklamıştı.

ÇATIŞMALARIN BİLANÇOSU

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesisleri ve üst düzey askeri isimlerini hedef alan saldırılar düzenledi. İran’da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı öldürüldü. İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 606 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 bin 332 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail’e açık destek veren ABD, 22 Haziran’da Natanz, Fordo ve İsfahan’daki üç nükleer tesise saldırı düzenledi. İran ise 23 Haziran’da Katar’daki ABD’nin El-Udeyd Hava Üssü’nü hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran’da iki ülke arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

