İsrail Türk Hastanesini Vurdu

İsrail, Gazze'de Türk hastanesini vurdu. Türkiye - Filistin Dostluk Hastanesi'ne İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu hastanede ağır hasar oluştu.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki 25 hastane hizmet dışı kaldı.

Gazze'deki Can Kaybı 8 Bin 306'ya Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 8 bin 306'ya yükseldi. İsrail'in 23 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 200 bini aşkın konut bombalandı, bunlardan 32 bini tamamen yıkıldı.



Hamas ise Gazze kent merkezinin yakınlarına kadar giren İsrail ordusuna ait araçların kentten geri çekildiğini duyurdu. Açıklamada İsrail'in direnişin darbeleri altında ilerleme sağlayamadığı ifade edildi. Ayrıca Hamas İsrail mevzilerini roket yağmuruna tutmaya devam ediyor.



İsrail askerleri Cenin'e düzenlediği baskında 4 Filistinliyi öldürdü. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 120 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail Suriye'ye Saldırdı

İsrail Suriye'ye de saldırdı. İsrail güçleri, yerel saatle 01.35'te Golan Tepeleri'nden Dera'daki iki askeri noktaya hava saldırısı yaptı.



ABD savaş uçakları, Irak-Suriye sınırındaki Elbu Kemal bölgesinde 3 sivil kamyonu 7 füzeyle hedef aldı. Bu saldırıya yanıt olarak, Suriye'deki El-Ömer Meydanı'ndaki ABD üssü bu sabah saat 7:15'te 15 roketle saldırıya uğradı.



İran'ın Tasnim haber ajansı ise dikkat çekici bir haberi aboneleriyle paylaştı. İsrail ordusunun Cuma gecesi Gazze'de başlattığı kara harekâtına yaklaşık 5 bin Amerikalı askerin katıldığı öne sürüldü.

Tasnim'e konuşan güvenlik kaynakları, Siyonist rejimin Cuma gecesi Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısında üç tümen ve birkaç tugayın yer aldığını söyledi.



Kaynaklar ayrıca İsrail'in Gazze işgaline yaklaşık 5 bin ABD askerinin katıldığını aktardı. Tasnim daha önce, İsrailli liderlerin bazı ordu personelinin yönetim yeteneklerine ve sadakatine olan güvenini kaybetmesi nedeniyle Amerikan askeri komutanlarının İsrail ordusundaki durumu fiilen kontrol altına aldığını bildirmişti.



Beyaz Saray da ABD askeri yetkililerinin İsrail Ordusu'na danışmanlık vereceğini doğrulamıştı.