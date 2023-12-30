İsrail ve ABD Suç İşliyor

İsrail Filistin'de sivilleri katlederken Joe Biden yönetimindeki hükümet, "acil durum" gerekçesiyle, Kongre üyelerinin onayını almadan ikinci kez İsrail'e silah satma kararı aldı. Güney Afrika, İsrail'e karşı "soykırım davası" açarak ilk fiili adım atan ülke oldu.

İsrail ve ABD Suç İşliyor

İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'da sivillere yönelik saldırıları sürüyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistin'de öldürdüğü sivillerin sayısı 22 bine yaklaştı.

Filistin'de İsrail askerleri, Suriye ve Irak'ta ise ABD üsleri direniş güçlerinin hedefinde.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tankları ve zırhlı araçlarını ve askerlerini vurma anlarına ilişkin bir görüntü paylaştı.

Lübnan Hizbullahı da kuzeyden İsrail'i vurdu. Doviv ve Hadab Yaron bölgesinde İsrail casus ekipmanları imha edildi.

ABD ise İsrail'in insanlık suçlarına ortak olmaya devam ediyor.

Joe Biden yönetimindeki hükümet, "acil durum" gerekçesiyle, Kongre üyelerinin onayını almadan ikinci kez, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e silah satma kararı aldı.

Güney Afrika, İsrail'e karşı "soykırım davası" açarak ilk fiili adım atan ülke oldu. Güney Afrika'nın sözleşmenin "acil ihtiyati tedbir alınmasını öngören" maddesini de aktif hale getirdi.

# gazze şeridi # ABD Başkanı Joe Biden # israil
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