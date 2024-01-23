İsrail'den Hamas'a ateşkes önerisi: Tüm rehinelere karşılık iki aylık insani ara

Reuters'ın bildirdiğine göre İsrail, Katar ve Mısır aracılığıyla Hamas'a Gazze için 2 aylık bir ateşkes teklifinde bulundu.

İsrail bu süre içinde Hamas'ın elindeki tüm rehineleri bırakmasını talep ediyor.

Haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'tan yanıt beklediklerini ancak önümüzdeki günlerde ilerleme kaydedilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını vurguladığı aktarıldı.



Haberde, İsrailli yetkiler esir takası mutabakatına varılırsa ilk aşamada öncelikli olarak kadınların, 60 yaş üstü erkeklerin ve sağlık durumları kritik olan rehinelerin serbest bırakılmasının planlanacağını belirtti.

Sonraki aşamalarda kadın askerlerin, asker olmayan 60 yaş altı erkeklerin, İsrailli erkek askerlerin ve rehinelerin cesetlerinin teslim edilmesinin yer alacağı ifade edildi.

İsrailli yetkililerin, teklif edilen esir takası mutabakatına göre, İsrail ve Hamas'ın, her bir İsrailli esir karşılığında kaç Filistinli esirin serbest bırakılacağı konusunda önceden anlaşacağı ve ardından bu Filistinli esirlerin isimleri konusunda ayrı müzakerelerin yapılacağını kaydettiği aktarıldı.

7 Ekim'de başlayan çatışmalarda Netanyahu hükümeti Hamas'ın elindeki rehineler sebebiyle ülkesinde sert eleştiriler alıyordu.

Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.