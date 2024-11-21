İsrail'den Lübnan'a yeni saldırılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin birçok bölgesine saldırı düzenledi. Saldırılarda 9 kişi hayatını kaybederken 65 kişi de yaralandı. Saldırılara ilişkin Lübnan Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İsrail'den Lübnan'a yeni saldırılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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İsrail, Lübnan'a yeni saldırılar düzenledi. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin hedef alındığı saldırılara ilişkin Lübnan Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Sur kentinin birçok bölgesine saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Sur'un Mareke beldesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi, Kalile beldesine düzenlediği saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlık ayrıca İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kefr Dunin bölgesindeki İslami Sağlık Kurumu ve Sivil Savunma'ya ait bir noktayı hedef aldığını, saldırıda bir sağlık çalışanın öldüğünü, 3'ünün yaralandığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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