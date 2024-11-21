İsrail'den Lübnan'a yeni saldırılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin birçok bölgesine saldırı düzenledi. Saldırılarda 9 kişi hayatını kaybederken 65 kişi de yaralandı. Saldırılara ilişkin Lübnan Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.
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İsrail, Lübnan'a yeni saldırılar düzenledi. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin hedef alındığı saldırılara ilişkin Lübnan Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail ordusunun, Sur kentinin birçok bölgesine saldırı düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, İsrail saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusunun Sur'un Mareke beldesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi, Kalile beldesine düzenlediği saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.
Bakanlık ayrıca İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kefr Dunin bölgesindeki İslami Sağlık Kurumu ve Sivil Savunma'ya ait bir noktayı hedef aldığını, saldırıda bir sağlık çalışanın öldüğünü, 3'ünün yaralandığını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı