İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın! 30'dan fazla Filistinli gözaltına alındı

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa İsrail işgali altında. Netenyahu koalisyonun bakanlarınca kışkırtılan fanatik yahudiler Aska'ya yine baskın yaptı.

Onlarca fanatik Yahudi, İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi. Filisinlilerin girişi yasaklandı. Çatışma çıktı.

İsrail polisi 30'dan fazla Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail Ordusu ise yasa dışı yerleşim yerlerini genişletmek için operasyonda Cenin'de baskın üstüne baskın yapılıyor.

Silahlı Yahudi yerleşimcinin Filistinli bir çocuğu zorla alıkoyduğu görüntüler tepki çekti. Olaya müdahale etmek için gelen İsrail güçleri ise çocuğu savunmaya çalışan Filistinli kadınları gözaltına aldı.

İktidarının gücünü artırmak için Anayasa Mahkemesi'ni kısıtlayan Başbakan Binyamin Netenyahu'ya tepkiler de devam ediyor. Tel Aviv'in yanısı sıra çok sayıda nokta başlatılan eylemler 33. haftasında girdi.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'yu Hitler'e benzeten video paylaştı. Sosyal medya hesabı X'te görüşlerini paylaşan Barak, Netenyahu'nun bir ülkeyi yönetmeye zihinsel olarak uygun olmadığını kaydetti.