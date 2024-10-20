İsrail'e İHA operasyonu: 'İsrail'i vurmaya devam edeceğiz'

Yahya Sinvar'ın şehit oluşunun ardından, İsrail'in işgaine karşı direniş daha da güçlendi. Irak İslami Direnişi Suriye'de İsrail'e karşı İHA operasyonu düzenlerken, İsrail'in Lübnan vilayetinin içine ilerleme çabası başarısız oldu.

'İSRAİL'İ VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Irak İslami Direnişi, Filistin ve Lübnan halkları ile direniş hareketlerini desteklemek amacıyla işgal altındaki Suriye Golan'ında hayati bir hedefe insansız hava aracıyla operasyon düzenledi.

Irak Direnişi yaptığı açıklamada, operasyonun işgale karşı direnişi sürdürme kararlılığının bir parçası ve İsrail'in kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik katliamlarına bir yanıt olarak gerçekleştirildiğini teyit etti. Bununla beraber, İsrail'i artan bir yoğunlukla vurmaya devam etme taahhüdünü yineledi.

İSRAİL İLERLEYEMEDİ

Lübnan hükümetinin resmi haber ajansı olan Ulusal Haber Ajansı, İsrail'in Dhahirah kasabasına doğru ilerlemeye çalıştığını ve bölgedeki direnişçilerle şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti. İsrail'in ilerlemekte başarısız olduğunu belirten ajans, aynı zamanda Dhahirah ve Al-Bustan kasabasının sınır eteklerine doğrudan düşman topçu ateşi açıldığını bildirdi.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E ÜÇ ROKET

Lübnan'da İslami Direniş, işgal altındaki Şebaa Çiftlikleri'nin Sadaan bölgesinde bir grup İsrail askerinin roket salvosuyla hedef alındığını belirtti.

İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin Lübnan'dan fırlatılan bir roketi engellediğini, diğer iki roketin ise İsrail'in kuzeyindeki açık alanlara düştüğünü açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada saldırıların yerel saatle sabah 9:37 ile 9:49 arasında gerçekleştirildiği belirtildi.

3 HİZBULLAH YETKİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Hizbullah istihbarat merkezine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üç kilit yetkilisinin hayatını kaybettiğini belirtti. İsrail saldırısında hayatını kaybeden üst düzey Hizbullah üyelerinin isimleri Elhag Abbas Salameh, Racha Abbas Icha ve Ahmed Ali Hasin olarak açıklandı.

İSRAİL'E 70 ROKET BİRDEN FIRLATILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan 70 kadar roketin Batı ve Yukarı Celile bölgelerinde sirenleri tetiklediği belirtildi. İsrail, bazı roketlerin düşürüldüğünü, bazılarının ise yere düşerek yangınlara yol açtığını ifade etti.

Al Jazeera'nın haberine göre, saat 12.30 sıralarında ise Lübnan'dan İsrail'e 30 roket daha fırlatıldı.