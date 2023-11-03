İsrail'e Karşı Harekete Geçtiler! İsrail'e Savaş Açma Yetkisi Meclis'ten Geçti

Gazze'de İsrail mezalimi devam ediyor. Dünya halklarının kalbi Filistin ile birlikte atıyor. Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösteriler düzenleniyor. Hükümetler ise İsrail'in savaş suçları karşısında İsrail'i kınamakla yetiniyor. Ancak diplomatik alanda İsrail'e karşı somut adım atan devletler de var.

Cezayir Meclisi Cumhurbaşkanı'na İsrail'e Savaş Açma Yetkisi Verdi

Cezayir Meclisi, Cumhurbaşkanı Tebbun'a İsrail'e savaş açma yetkisini verdi. Cezayir Meclisi'nde karar alındıktan sonra milletvekilleri Filistin bayraklarıyla "Ordu ve halk seninle Gazze" sloganları attı.

İsrail ile Diplomatik ve Ekonomik İlişkilerini Kestiler

Güney Amerika ülkesi Bolivya İsrail ile diplomatik ilişkisini kesti. Ürdün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini geri çekti. Ayrıca Ürdün yoğun protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisinin geri dönmesine izin vermeme kararı aldı. Bahreyn de Ürdün gibi Bahreyn İsrail'den büyükelçisini çekti. Ayrıca İsrail ile ekonomik ilişkilerini askıya aldı. Kolombiya ve Şili de, İsrail'deki büyükelçilerini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı. Öte yandan Çin ve Rusya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ateşkes için tasarı sundu. Ancak bu tasarılar ABD, Fransa, İngiltere ve Japonya tarafından veto edildi.