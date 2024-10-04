İsrail'in kara operasyonu fiyaskosu

İsrail ordusu, Lübnan'a kara saldırılarında ağır kayıplar veriyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, kara çatışmalarında ölen sayısını 8 olarak açıkladı. Bunlardan 3'ünün yüzbaşı rütbesinde olduğunu söyledi. İsrail ordusu, dünkü çatışmalarda da 1 tümen komutanın öldüğünü açıklamıştı.

İsrail askerlerinin Beyrut’un güneyine sızma çabası fiyaskoyla sonuçlandı; Hizbullah güçleri, İsrail piyade birliklerini pusuya düşürdü. İsrail ordusunun, ölü ve yaralılarını helikopterlerle tahliye ettiği anların görüntüleri paylaştı. Hizbullah da operasyon görüntülerini yayınladı.

HİZBULLAH'DAN İSRAİL'E FÜZE SAĞANAĞI

Hizbullah güçleri, bu sabahtan itibaren onlarca füze ve kamikaze silahlı insansız hava aracı ateşledi. İsrail'in kuzeyindeki Nehariye, Safed ve Yukari Celile gibi yerlerde hava saldırısı sirenleri aralıksız çalarken, İsrail ordusu Hizbullah'ın yalnızca son iki saatte 50 kadar füze ve iha fırlattığını açıkladı.

Hizbullah ayrıca, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin eteklerinde yer alan Taberiye şehrine çok sayıda füze fırlattığını duyurdu.

İsrail ordusu ise, Beyrut’a hava saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 46 sivil daha yaşamını yitirdi. İsrail uçaklarının, güneydeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında da 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, Lübnan'da saldırılar sonrasında göçe zorlanan insan sayısının 1.2 milyonu aştığını söyledi.

HAMAS'TAN "ÖFKE CUMA"SINA ÇAĞRI

Filistin cephesinde ise İsrail'in Gazze’nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğü açıklandı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda da 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Hamas, tüm dünya halklarına, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını kınamak için yarın yapılacak 'Öfke Cuması' eylemlerine katılma çağrısı yaptı.

LÜBNAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan Lübnan'dan, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın şehit edilmesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Nasrallah'ın öldürülmeden önce ateşkesi kabul ettiğini söyledi. Buhabib, "Bunu Amerikalılara ve Fransızlara bildirdik. Onlar da bize Netanyahu'nun da ateşkes konusunda mutabık olduğunu söylediler” dedi.

ABD ve Fransa’nın öncülüğündeki 8 ülke ve Avrupa Birliği, yayınladıkları ortak bildiri ile 21 günlük "geçici ateşkes" çağrısı yapmıştı.