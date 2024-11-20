İsrail'in kayıpları hızla artıyor! Hizbullah, savaşı yeni bir aşamaya taşıdı
İsrail’in Hasan Nasrallah’ı öldürmesinin ardından Hizbullah, savaşı yeni bir aşamaya taşıdı. Hizbullah güçleri ekim ayından bu yana 110’dan fazla İsrail askerini öldürdü. Binlercesini de yaralayarak savaş dışı bıraktı. İşte direniş cephesinde yaşanan son gelişmeler...
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Hizbullah’ın insansız hava araçları İsrail’in demir kubbesini delip geçti.
Hayfa’nın kuzeyindeki Krayot’ta sirenler çalarken Hizbullah’ın insansız hava aracı yoluna devam edip İsrail semalarında gözden kayboldu.
Hizbullah güçleri, İsrail ordusunun Golani Tugayı'na da saldırı düzenledi. Saldırıda 6 İsrail askeri öldü. 4 asker yaralandı.
Hizbullah ekim ayından bu yana 110’dan fazla İsrail askerini öldürdüğünü binden fazla İsrail askerini yaraladığını açıkladı.
Gazze Şeridi’nde ise Kudüs Tugayları ve Ömer El Kasım güçleri, Cibaliye Mülteci Kampı yakınlarında İsrail askerlerini havan toplarıyla vurdu.
Direniş güçleri İsrail ordusunun zayiatı hakkında bilgi vermedi.