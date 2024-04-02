İsrail'in saldırısı sonrası İbrahim Reisi sert konuştu! "Bu saldırı karşılıksız kalmayacak"

İsrail, İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasına saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi çok sert bir açıklama gerçekleştirdi.

İsrail'in saldırısı sonrası İbrahim Reisi sert konuştu! "Bu saldırı karşılıksız kalmayacak"
İsrail'in saldırısı sonrası İbrahim Reisi sert konuştu! "Bu saldırı karşılıksız kalmayacak"
Editör: Uğur Çam

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Şam’daki İran konsolosluk binasına yönelik saldırısında işlediği terör suçunu kınayarak, bunun yanıtsız kalmayacağını vurguladı.

FARS Haber Ajansı’nın yayınladığı açıklamada Reisi, bu insanlık dışı saldırının uluslararası kural ve düzenlemelerin açık bir ihlali olduğunu belirterek, "Siyonistler, bu tür insanlık dışı eylemlerle uğursuz hedeflerine ulaşamayacaklarını ve bu korkak suçun cevapsız kalmayacağını bilmelidirler" dedi.

Reisi sözlerine şöyle devam etti:

"Direniş Cephesi Mücahidlerinin doktrini ve iradesine karşı defalarca başarısızlığın ardından ve kendini kurtarmak için gaspçı Siyonist oluşum, kör suikastları gündemine aldı. Ancak bu tür insanlık dışı davranışlarla amacına ulaşamayacağını bilmelidir. Direniş cephesinin ve özgür dünya insanlarının kararlılığının her geçen gün daha da güçlendiği, bu oluşuma, onun suç ve hukuk dışı yapısına karşı nefretlerinin arttığı görülecektir. Bu korkakça suçun cevapsız kalmayacağını bilsin."
Rusya İsrail’in Suriye’deki İran Konsolosluğu’na saldırısını kınadı!Rusya İsrail’in Suriye’deki İran Konsolosluğu’na saldırısını kınadı!Dünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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