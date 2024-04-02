İsrail'in saldırısı sonrası İbrahim Reisi sert konuştu! "Bu saldırı karşılıksız kalmayacak"

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Şam’daki İran konsolosluk binasına yönelik saldırısında işlediği terör suçunu kınayarak, bunun yanıtsız kalmayacağını vurguladı.

FARS Haber Ajansı’nın yayınladığı açıklamada Reisi, bu insanlık dışı saldırının uluslararası kural ve düzenlemelerin açık bir ihlali olduğunu belirterek, "Siyonistler, bu tür insanlık dışı eylemlerle uğursuz hedeflerine ulaşamayacaklarını ve bu korkak suçun cevapsız kalmayacağını bilmelidirler" dedi.

Reisi sözlerine şöyle devam etti: