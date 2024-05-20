İsrail'in sınır kapılarını kapatması Gazze'yi açlığa mahkum etti

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını 13 gün süreyle kapattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, yardım tırlarının Gazze'ye girememesi sonucu başta kuzey bölgeler olmak üzere yeniden kıtlığın baş gösterdiği açıklandı. 690 hasta ve yaralının tedavi için yurt dışına çıkmasına da engel olundu.

"ABD VE AB'Yİ TAMAMEN SORUMLU TUTUYORUZ"

Yapılan açıklamada, sınır kapılarının kapatılmasıyla var olan insani krizin derinleştirildiğine dikkat çekildi. "ABD yönetimi, Avrupa Birliği ve uluslararası toplum soykırımın önlenmesi konusunda üzerine düşen rolü yerine getirmedi" ifadeleri kullanılan açıklamada, aksine soykırım suçuna yeşil ışık yakıldığı vurgulandı. Açıklamada, " Soykırım savaşının devamından işgalci İsrail'i, ABD yönetimini, Avrupa Birliği'ni ve uluslararası toplumu tamamen sorumlu tutuyoruz" denildi.

SINIR KAPILARI AÇILSIN ÇAĞRISI

Dünyanın tüm ülkeleri ile uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, katliamın durdurulması için İsrail'e baskı yapılması ve sınır kapılarının açılması için sorumlulukların yerine getirilmesi çağrısında bulunuldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN FİLİSİTNLİ'NİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 366 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.