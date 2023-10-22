İsrailli Askerden Netenyahu'ya Tepki: "Arkadaşlarım Senin Yüzünden Öldü"
Hamas’ın harekatının ardından güç gösterisi yapmaya çalışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cephedeki askerlerden peş peşe tepki görüyor. Son olarak askeri üssü ziyaret eden Netanyahu’yu, İsrailli bir asker ‘Senin yüzünden arkadaşlarım öldü’ diyerek protesto etti.
Aksa Tufanı Harekatı’nın ardından İsrail’in iç cephesinde tartışmalar büyüyor. Kara harekatı hazırlıkları yapılırken, askerlerden İsrail yönetimine peş peşe tepki geliyor. Son olarak Gazze şeridi sınırında askeri üs ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir askerin protestosuyla karşılaştı.
Bir yedek asker “Bütün arkadaşlarım senin yüzünden öldürüldü. Devleti sabote ettin." diyerek Netanyahu’ya bağırdı. Yedek subay çevredeki bazı askerler tarafından itilerek alandan uzaklaştırıldı.
İsrailli Askerden Netenyahu'ya Tepki: "Arkadaşların Senin Yüzünden Öldü" pic.twitter.com/6GTm9b1nij— Ulusal (@ulusalkanal) October 22, 2023
Askerler Alaya Aldı
Habere göre, Netanyahu askerlere yapacağı konuşmayı, askerler tarafından alaya alındıktan sonra son anda iptal etmeye karar verdi. Kameralar karşısında üstünde çelik yeleği ile askerlerle poz veren Netanyahu, ziyaretinde askerlere hitap etmeyi planlıyordu ancak askerler Netanyahu’ya “yalancı”, “hiçsin” gibi sert eleştiriler iletince İsrail Başbakanı ziyaretini hızla sonlandırdı.
Kürsüsü Bile Hazırdı
Abu Taqiya, ziyareti şöyle yorumladı:
- Özel bir birlik var, 967 isimli birlik. Netanyahu onları ziyaret ettiğinde orada bulunan askerlere hitap edecekti. Bunun için kürsü düzeni bile hazırlanmıştı. Fakat birlik içerisindeki askerler Netanyahu’ya, ‘sen yalancısın’, ‘sen korkaksın’ gibi hatta ağıza alınmayacak şeyler söylüyorlar. Netanyahu bunun üzerine yapacağı konuşmayı iptal etmek zorunda kaldı. Zaten çıkarken birliğin komutanlarından biriyle sohbet ederken yüzünün halini görebiliyorsunuz. Ayrıca, Netanyahu bu ziyaretini erteleyince yedek askerlerin bulunduğu kampa geçti fakat burada da askerler Netanyahu’yu karşılamadı.