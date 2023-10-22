İsrailli Askerden Netenyahu'ya Tepki: "Arkadaşlarım Senin Yüzünden Öldü"

Aksa Tufanı Harekatı’nın ardından İsrail’in iç cephesinde tartışmalar büyüyor. Kara harekatı hazırlıkları yapılırken, askerlerden İsrail yönetimine peş peşe tepki geliyor. Son olarak Gazze şeridi sınırında askeri üs ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir askerin protestosuyla karşılaştı.

Bir yedek asker “Bütün arkadaşlarım senin yüzünden öldürüldü. Devleti sabote ettin." diyerek Netanyahu’ya bağırdı. Yedek subay çevredeki bazı askerler tarafından itilerek alandan uzaklaştırıldı.

İsrailli Askerden Netenyahu'ya Tepki: "Arkadaşların Senin Yüzünden Öldü" pic.twitter.com/6GTm9b1nij — Ulusal (@ulusalkanal) October 22, 2023

Askerler Alaya Aldı

Habere göre, Netanyahu askerlere yapacağı konuşmayı, askerler tarafından alaya alındıktan sonra son anda iptal etmeye karar verdi. Kameralar karşısında üstünde çelik yeleği ile askerlerle poz veren Netanyahu, ziyaretinde askerlere hitap etmeyi planlıyordu ancak askerler Netanyahu’ya “yalancı”, “hiçsin” gibi sert eleştiriler iletince İsrail Başbakanı ziyaretini hızla sonlandırdı.

Kürsüsü Bile Hazırdı

Abu Taqiya, ziyareti şöyle yorumladı: