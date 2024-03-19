İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı şubat ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Havalimanında söz konusu ayda günlük ortalama 1306 uçuş gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol) şubat ayına ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'nu yayımladı.

Buna göre, şubat ayı içerisinde İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nda şubatta günlük ortalama 1306 uçuş gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama 1258 uçuşla Londra Heathrow, 1247 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1097 uçuşla Paris Charles De Gaulle havalimanları izledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 620 uçuşla Avrupa'daki 10'uncu en yoğun havalimanı oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul havalimanı # Eurocontrol # şubat
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