İşte Afrika'nın en zengin insanı!

Dergiye göre, 2023 yılında servetini 400 milyon dolar artırarak 13,9 milyar dolara çıkaran Dangote, 13'üncü kez listede birinci sırada yer almış oldu.

SERVETİNİ ÇİMENTOYLA KAZANDI

Servetini çimento üretimiyle kazanan Dangote, ülkesindeki ekonomik sorunlarına rağmen maddi varlıklarını büyütmeyi başardı.

Afrika en zenginleri listesinde ikinci sırada Güney Afrikalı Johann Rupert, üçüncü sırada da Güney Afrikalı Nicky Oppenheimer yer aldı.

Mısır, Cezayir, Fas, Zimbabve ve Tanzanya'dan isimlerin oluşturduğu 20 kişilik listenin toplam servetinin 82,4 milyar dolar olduğu kaydedildi.

African Business Life'ta yer alan bigliye göre, yeni Nijerya’nın yüzü olarak nitelendirilen Afrika’nın en zengin adamı, servetini borçlu olduğu üç alan olan çimento, şeker ve undan daha ötesine geçerek petrol işine girmeyi de planlıyor.

'TÜM PARAMIZI BANKADA TUTMUYORUZ'

Dangote, dört yıl üst üste kıtanın en yoksul ülkesinin en zengin adamı olmasıyla ilgili şunları söylüyor: “Evet, bunun biraz garip bir his olduğu doğru ama bu aynı zamanda size büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Kendi kendinize ‘İnsanlığa fayda sağlamak için ne yapabilirim?’ diye soruyorsunuz. İşte bu nedenle Dangote Vakfı olarak pek çok yardım faaliyetinde bulunuyoruz. Pek çok kişiye iş imkânı sağlıyoruz. Diğer Afrikalılar gibi tüm paramızı bankada tutmuyoruz. Hatta bankada hiç paramız yok; kazandıklarımızı yatırım yapmak için kullanıyoruz ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bizim iş felsefemiz bu.”