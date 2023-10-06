İşte Asya'dan Afrika'ya Avrupa'dan Amerika'ya Dünyadan Haberler

Rusya, Abhazya’nın Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı yeni üs kuruyor.



Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjania (ASLAN BİNYA), Rus İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, Rusya ile Abhazya’da üs kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandığını açıkladı.



Brezilya ve Çin ilk kez kendi ulusal para birimleriyle ticari işlem yaptı.



Çin ile Brezilya, 30 Mart'ta, kendi aralarındaki ticarette, ABD doları yerine ulusal para birimleri yuan ve real kullanma konusunda anlaşmaya varmıştı. Arjantin ve Bolivya da Çin ile ticaretlerinde milli para kullanıyor.



Venezuela'da başsavcılık, ABD'de yaşayan eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido (HUAN GUAYDO) hakkında "yakalama kararı" çıkartıldığını duyurdu.



Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab (TAREK VİLYIM SAAB), düzenlediği basın toplantısında, nisan ayından bu yana ABD'de yaşayan Guaido'ya hakkında "kara para aklama, vatana hıyanet ve devletin ekonomik zarara uğratılması" suçlamalarından dolayı "yakalama emri" çıkartıldığını bildirdi.



2023 Nobel Barış Ödülü, İran'da cezaevinde bulunan Nergis Muhammedi'ye verildi.



Muhammedi İran'da "Rejime karşı propaganda" ve "yetkililere karşı iftira" suçlarından hüküm giydi.



İngiltere Başbakanı Rishi Sunak (RİŞİ SUNAK) LGBT karşıtı açıklama yaptı.



Sunak, "İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız. Erkek erkektir ve kadın kadındır." dedi.



Sunak ayrıca "Ebeveynler, okulda çocuklarına ilişkiler hakkında neler anlatıldığını ve hastalar hastanelerde 'kadın ve erkek' dendiğinde neden bahsedildiğini bilmeli." ifadesini kullandı.



ABD'nin Florida eyaletinde 11 yaşındaki bir çocuk annesinin silahıyla 13 yaşlarında 2 kişiyi vurdu.



ABD'nin Florida eyaletinde Amerikan futbolu antrenmanı sonrasında çocuklar arasında tartışma çıktı. 11 yaşındaki bir çocuk tartıştığı arkadaşlarını silahla vurdu. Olayda yaralanan çocuklar hastanede tedavi altına alındı.



Fransa'nın Grenoble (GRÖNOBL) bölgesinde bomba ihbarı nedeniyle 8 okul tahliye edildi.



Ulusal basındaki haberlere göre, yıl başından bu yana ülkede 160 okula yönelik asılsız bomba ihbarı yapıldı.