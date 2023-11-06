İşte Asya’dan Afrika’ya Dünya'dan Haberler

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Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Filistin için harekete geçirecek.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Çin'in kasımda BM Güvenlik Konseyinin dönüşümlü başkanlığını yürüteceğini ifade ederek "Filistin'de barışın sağlanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Hollanda'da Türk camisine saldırı düzenlendi.



Rotterdam'daki İmam-ı Azam Camisi'nin bahçesine giren saldırgan caminin 10 pencere camını kırdı.



Hollanda Diyanet Vakfı'ndan yapılan açıklamada özellikle son dönemde isimsiz çok sayıda hakaret içerikli mektup aldıkları ifade edildi.



Almanya'da kredi faizleri ve maliyetlerdeki artışın etkisiyle başlayan konut inşaatlarındaki iptal dalgası zirveye ulaştı.



Ekonomi Araştırma Enstitüsünün anketine göre ekimde şirketlerin yüzde 48’si sipariş eksikliği yaşadı, 1 yıl önce bu oran yüzde 18 düzeyindeydi. Uzmanlara göre, konut inşaatlarındaki iptal dalgası büyük şehirlerde uygun fiyatlı konutların gelecek yıllarda da yetersiz kalmasına sebep olacak ve "kiralık daire" bulamama sosyal sorunu büyüyecek.



İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde aşırı yağışlar sonrasında Bisenzio Nehri'nin taşması nedeniyle bölgede pek çok tarım arazisi ve yerleşim yerini su bastı.



Taşkın nedeniyle 800 hektar tarım arazisi sular altında kaldı.



Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Saint-Lazare (SEN LAZAR) tren garı, bomba ihbarı sonrası boşaltıldı.



Şüpheli paket nedeniyle boşaltılan tren garı yapılan kontrollerin ardından tekrar açıldı.



Gabon, Fransa'dan, sömürge valisinin çaldığı geleneksel Fang maskesini geri istiyor.



Gabon yönetimi, Fransız sömürge valilerinden birinin çaldığı ve Mart 2022'de Montpellier (MONPÖLYE) kentinde açık artırmada 4 milyon 200 bin avroya satılan geleneksel Fang maskesini geri almak için yasal işlem başlattı.



Kamerun’da terör örgütü Boko Haram saldırısında 16 sivil hayatını kaybetti.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana bölgede düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.



Moğolistan'ın birçok bölgesinde etkili olan kar fırtınasında 8 çoban yaşamını yitirdi.



Moğolistan Ulusal Acil Durum Ajansıdan yapılan açıklamaya göre, ülkenin merkez bölgelerinde cuma akşamından bu yana kar fırtınası etkili oluyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 34 santimetreye ulaştığı, bazı yollarda buzlanma meydana geldiği belirtildi.