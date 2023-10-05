İşte Asya'dan Afrika'ya Yedi Kıtadan Dünya Haberleri

Asya’dan Afrika’ya, yedi kıtadan haberleri derlediğimiz Dünya Turu.

Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Harutyunyan yakalandı.



Harutyunyan, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın Gence şehrine düzenlenen ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan balistik füze saldırılarının emrini vermişti.



Öte yandan Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arkadi Gukaysan ve Bako Saakyan ile "parlamento başkanı" Davit İşhanyan da tutuklandı.



İsrail'in kuzeyinde Filistinlilerin yaşadığı bölgede iki ayrı silahlı saldırı sonucu Filistinli iki kadının hayatını kaybetti. Daha önce öldürülen bir kişinin de cesedine ulaşıldı.



Sene başından bu yana İsrail vatandaşı Filistinlilerin ikamet ettiği bölgelerde organize suç ve bireysel silahlanma kaynaklı cinayetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 197'ye ulaştı.



Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları Sukot Bayramı'nın altıncı gününde de devam etti.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisi, demir bariyerler ile kontrol noktaları oluşturarak Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermezken fanatik Yahudiler, gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.



Arap Aşiretleri Deyrizor'da PKK ile mücadeleye devam ediyor.



Deyrizor'da ABD'nin desteklediği PKK ile çatışan Arap Aşiretleri geceleri düzenledikleri operasyonlarla PKK'nın elinde olan yerleşim merkezlerini terörden temizlemeye devam ediyor.



Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Nijer'deki askeri birliklerini hafta içinden itibaren çekmeye başladıklarını bildirdi.



Nijer yönetimi, Fransa ile askeri anlaşmalarını iptal ettiklerini açıklamış, ülkedeki Fransız askeri birliklerin çekilmesini ve Fransız büyükelçinin ülkeyi terk etmesini istemişti. Paris yönetimi, bu talepleri karşılamayacağını açıklasa da Macron çark etmiş ve Nijer'in isteklerini yerine getireceklerini açıklamıştı.

.

Tayvan'ın güneyinde etkili olan Koinu Tayfunu nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, 304 kişi yaralandı.



Koinu Tayfunu rüzgar hızı 173 kilometreye ulaşıyor. Adada uçuş ve feribot seferleri askıya alındı.



Hindistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Yetkililer, 102 kişinin ise hala kayıp olduğunu açıkladı.



Hintli yetkililer bölgeden 10 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.



İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de çıkan orman yangını sebebiyle 3 bini aşkın kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Yetkililer alevlerin yaklaşık 15 bin hektarlık alana yayıldığını, bunun Ada'da son 40 yıldaki en kötü orman yangını olduğunu bildirdi.



İngiltere'de bulunan Exeter Üniversitesi, 2024'ün Eylül ayında büyücülük adı altında yüksek lisans programı başlatacağını duyurdu. Büyüye artan ilginin ardından bu kararın alındığı, derslerin Arap ve İslam Enstitüsü'nde verileceği kaydedildi.



Türk halkı üniversiteyi Mehmet Şimşek, Abdullah Gül ve Fehmi Koru gibi isimlerin eğitim aldığı İngiliz eğitim kurumu olarak tanıyor.

Amerika el koyduğu İran'a ait mermileri Ukrayna'ya gönderdiğini açıkladı.

ABD, İran tarafından Yemen'e gönderildiği tespit edilen 1,1 milyon merminin aralık ayında yelkenli, ahşap bir gemide ele geçirmişti. ABD İran'ın mühimmatını gasp edip Ukrayna'ya gönderdi.