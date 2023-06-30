İşte ŞİÖ'nün yeni üyesi olan o ülke!

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, i Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Moskova'daki merkezinin açılışı sırasında yaptığı konuşmada İran'ın ŞİÖ'ye tam üye olacağını açıkladı. Lavrov, "4 Temmuz’daki devlet başkanları zirvesinde, İran’ın (ŞİÖ’ye) tam üyeliği onaylanacak" dedi.

ŞİÖ ÜLKELERİ

Türkiye’nin de diyalog partneri olduğu ŞİÖ; Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan’dan oluşuyor.