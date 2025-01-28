İsveç'te Rusya Büyükelçiliğine saldırı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Rusya Büyükelçiliğine araçla saldırı düzenlendi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken saldırının amacının araştırıldığı belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İsveç'te Rusya Büyükelçiliğine saldırı
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İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kişi Rusya Büyükelçiliğine aracıyla saldırı düzenledi. Olayla ilgili Stockholm Polisi tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, 45 yaşındaki saldırganın Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinin demir kapısına aracı ile çarparak girmeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken, saldırının amacının araştırıldığı belirtildi.

Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "İsveç'te yaşayan bir Ukrayna vatandaşı 28 Ocak sabah saatlerinde Rusya Büyükelçiliğinin kapısını aracıyla geçmeye çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

isveç rusya büyükelçiliği saldırı
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