İsveç'te Yine PKK propagandası!

Terör örgütünün bu provokasyonunun görüntüsü, PKK propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif üzerindeki müzakereler dün TBMM Dışişleri Komisyonunda ertelenmişti. AK Parti milletvekillerinin kabul edilen erteleme önergesinde "Görüşülmekte olan konunun açıklığa kavuşmaması ve müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle teklifin maddelerine geçilmemesi ve sonlandırılması" ifadeleri yer almıştı.

İsveç hükümetinden TBMM Dışişleri Komisyonunun bu kararıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

"PKK Rahat Hareket Edemiyor Demişti"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar komisyonda yaptığı konuşmasında şöyle demişti:

- PKK’lılar İsveç’te artık rahat hareket edemiyor, örgüt baskı altında. PYD/YPG ile mesafe koyulacağı açıklanması bu perspektiften değerlendirilebilecektir. İsveç hükümeti ve örgüt mensuplarının temas ve ziyaretleri kesildi. Savunma sanayinde de somut gelişmeler yaşandı. İsveç ile ekonomik ve ticari işbirliği geliştirme anlayışımız teyit edildi.

İsveç'in Adımları Yeterliymiş

Komisyon Başkanı Oktay’ın “İsveç’in attığı adımlar yeterli mi” sözleri üzerinde Akçapar, “Yeterli olabileceği kanaatindeyiz, Meclis’e sevk ettik. Adımların sürekliliği ve daha ileri adımlar beklentisindeyiz.” değerlendirmesinde bulunmuştu.