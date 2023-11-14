Kabe İmamı Sudeysi Gazze Hakkında Ne Dedi? Sözleri Tepki Çekti!

Kabe İmamı Sudeysi Gazze hakkında söylediği alçakça sözlerle anılıyor. Kabe İmamı Abdurrahman Sudeysi'nin konuşması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu kişiler Kabe'nin anahtarlarını İsrail'e teslim ederlerdi" yorumunu yaptı.

Kabe İmamı Sudeysi Gazze Hakkına Ne Dedi?

Kabe İmamı Abdurrahman Sudeysi'nin sosyal medyada yayınlanan videosu bu kadarı da pes dedirtti. Videoda Sudeysi, Hamas'ın mücadelesini fitne olarak tanımlıyor ve "Bu fitnenin parçası olmayın" uyarısında bulunuyor. Söylediği sözlerin tam çevirisi ise şu şekilde:

“Gazze’deki fitneye alet olmayın. Yöneticilerinizin sözlerine itaat edin. Alimlerinizi dinleyin. Size düşen duadır. Üzerinize vazife olmayan işlere karışmayın.”

Sosyal medyada tepkilere yol açan videoyu izleyenler, "Bu kişiler Kabe'nin anahtarlarını İsrail'e teslim ederler" yorumunu yaptı. Sudeysi daha önce "ABD dünyayı barışa götürüyor" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Konuya ilişkin yayınladığı video ise şu şekilde:

Abdurrahman Sudeysi Kimdir?

Sudeysi, 1962 yılında Riyad'da doğdu. 12 yaşında Abdurrahman Faryan'ın namaz kıldırdığı camide hafız oldu. Şeyh Abdurrahman Sudeysi, Riyad'da büyüdü ve 'Mathna bin Hartha' ilkokuluna ve Riyad Bilim Akademisine gitti. Orada Şeyh Abdullah Munaif ve Şeyh Abdullah bin Abdurrahman el Tawayjari gibi alimlerden dersler aldı. 1984 yılında 22 yaşındayken Mekke'deki Mescid-i Haram'ın (Kabe) imamı oldu. İlk kez 24 Mayıs 1984'te sabah namazını kıldırdı, ilk hutbesini ise 15 Haziran 1984'te okudu.

1996 yılında Mekke'deki Ümmü'l-Kura Üniversitesi'nde asistan olarak görev yaptı ve doktorasını üstün başarıyla tamamladı. Daha sonra halen hizmet vermeye devam ettiği Ümmü'l-Kura Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 2005 Dubai Uluslararası Kur'an-ı Kerim Ödülleri'nde "Yılın İslami Kişiliği" seçilmesi onun uluslararası etkisinin altını çizdi.