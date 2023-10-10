Kadirov Net Konuştu! "Biz Filistin'i Destekliyoruz"

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bir açıklama yaptı. Kadirov, dünya kamuoyuna İsrail-Filistin meselesini adil çözüm için çağrıda bulundu. Kadirov ayrıca Avrupa ve Batı'nın Hamas'ı bahane ederek sivillere saldırdığını belirtti.

Kadirov'dan Filistin Açıklaması

Çeçen lider yaptığı açıklamada, Filistin'i desteklediklerini vurguladı. Kadirov, "Dünya kamuoyunu bir kez olsun Filistin'deki durum hakkında oybirliğiyle adil bir karar vermeye çağırıyorum. Müslüman ülkelerin liderlerini bir koalisyon oluşturmaya ve dost dediğiniz Avrupa ve tüm Batı'yı militanları yok etme bahanesiyle sivilleri bombalamamaya çağırıyorum. Biz Filistin'i destekliyoruz. Ve diğer çatışmalardan farklı olarak daha büyük bir şeye dönüşebilecek bu savaşa karşıyız. Ben de İsrail'de bulundum. Ve barış delegasyonumuz bariz provokasyon girişimlerini ilk elden tecrübe etti. Bu nedenle hem savaşın hem de her türlü tırmanışın durdurulması çağrısında bulunuyorum. Gerekirse, birimlerimiz düzeni sağlamak ve sorun çıkaranlara karşı koymak üzere bir barış gücü olarak hareket etmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.