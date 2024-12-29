Kanada'da uçak kazası

Dünyanın farklı bölgelerinden uçak kazası haberleri gelmeye devam ederken, Kanada'da büyük bir facia son anda önlendi.

Kanada'da uçak kazası
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Air Canada’ya ait bir yolcu uçağı, Halifax Havalimanı'na inişi sırasında iniş takımlarındaki arıza nedeniyle problemli bir iniş gerçekleştirdi. Sürtünme sonucu bir kısmı alev alan uçakta can kaybı yaşanmazken, yolcular tıbbi kontroller için hangara götürüldü.

Havalimanı yetkilileri uçaktaki yolcu sayısını açıklamazken, bir yolcu uçakta yaklaşık 80 kişinin bulunduğunu tahmin ettiğini belirtti.

Havalimanı Kapatıldı, 25 Hafif Yaralı

Olayın ardından havalimanı tamamen kapatıldı. Acil Durum ve İtfaiye (ARFF) ekipleri, yangına müdahale ederek yolcuların tahliyesini sağladı. Kazada 25 yolcu hafif şekilde yaralandı.

CBC News'e konuşan bir yolcu, iniş sırasında uçağın lastiklerinden birinin açılmadığını ifade etti. "Uçak sola doğru yaklaşık 20 derecelik bir açıyla eğilmeye başladı. O sırada oldukça yüksek bir ses duyduk, neredeyse bir çarpışma gibiydi. Uçağın kanadı, motor olduğunu düşündüğüm bölümle birlikte pist boyunca sürükleniyordu," şeklinde kazayı anlattı.

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