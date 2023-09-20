Kanadalı KLF liderinin öldürülmesi olayında Hindistan parmağı!

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Syrus Sajjad Kazi, Hindistan'ın, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) liderlerinden Kanada vatandaşı Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesine karıştığına dair, Ottawa yönetiminin iddialarına şaşırmadıklarını söyledi.

HİNDİSTAN OLMASINA ŞAŞIRILMADI

Ulusal basındaki haberlere göre, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta açıklamalarda bulunan Kazi:

- Biz (Hindistan) doğumuzdaki komşumuzun doğasının farkındayız ve onların kabiliyetlerini biliyoruz. Bu sebeple (Kanada'nın Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili iddiaları) bizim için bir sürpriz değil.

Kazi, uluslararası topluma ise "sözde vazgeçilmez bir müttefik" olarak gördükleri Hindistan'ın yöntemlerini tanıma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç da bugün İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın sorgusuz infaz ağının artık küresel bir hale dönüştüğünü belirtti.

Beluç, Nijjar'ın öldürülmesinin, uluslararası hukuku ve BM sözleşmesini açık olarak ihlal ettiğine dikkati çekerek, bu sorumsuz eylemin, Hindistan'ın uluslararası bir partner olarak güvenilirliğini sorguladığını vurguladı.

NİJJAR'IN ÖLDÜRÜLMESİNDE HİNDİSTAN İSTİHBARATI ETKİSİ

Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin yöneticisi Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

İki ülke, dün, çıkan anlaşmazlık sonrasında karşılıklı olarak üst düzey diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA), 2022'de, Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

HALİSTAN KURTULUŞ GÜCÜ

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor. KLF, Hindistan tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.