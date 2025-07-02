Kanye West’ “Heil Hitler” adlı şarkısında Hitler'i övdü, Avustralya vizesini iptal etti

ABD’li rapçi ve prodüktör Kanye West, yayınladığı “Heil Hitler” adlı şarkı nedeniyle Avustralya vizesini kaybetti. İçişleri Bakanı Tony Burke, şarkının Nazi propagandası ve antisemitik ifadeler içerdiği için vizenin iptal edildiğini açıkladı.

Şarkının adı, Adolf Hitler’in 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya’da iktidara gelirken kullandığı “Heil Hitler” sloganından esinleniyor. Bakan Burke, ülkede antisemitik ve nefret söylemine sıfır tolerans politikası uygulandığını vurguladı.

West, 2022’de ismini resmi olarak “Ye” olarak değiştirmiş, ancak aynı dönemdeki antisemitik açıklamaları nedeniyle sosyal medya hesapları askıya alınmıştı. Tepkilerin ardından sağcı platform Parler’ı satın alma girişimi de başarısız oldu.

West’in aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ile yaptığı röportajda Hitler’e olan sempatisini dile getirmesi de büyük tepki toplamıştı.