Kargo uçağı binaya düştü! Ölü ve yaralılar var

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta korkunç bir uçak kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer Vilnius Uluslararası Havalimanı yakınları oldu.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre, Almanya'nın Leipzig kentinden Vilnius'a gitmek üzere havalanan uçak, yerel saatle 05.30 sularında havalimanı yakınlarında bir binanın üzerine düştü.

İtfaiye ve Kurtarma Biriminden (PAGD) bir yetkili kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, uçağın düştüğü binada yangın çıktığı belirtildi.

Pilotlardan birinin kurtarıldığı ve kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, havalimanı yetkilileri, uçağın Alman lojistik şirketi DHL'ye ait olduğunu duyurdu.