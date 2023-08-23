Kargo uzay aracı! Rusya'nın Progress MS-24 isimli aracı uzaya fırlatıldı

2.5 ton kargo taşıyan kargo uzay aracının iki gün sonra modüle girmesi bekelniyor.

Kargo uzay aracı! Rusya'nın Progress MS-24 isimli aracı uzaya fırlatıldı

Rusya'nın Progress MS-24 kargo aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi ile uzaya fırlatıldı.

2.5 TON EKİPMAN TAŞIYOR


Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Progress-MS-24 kargo uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketinin Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 04.08'de başarıyla fırlatıldığı belirtildi.

Bin 535 kilogram ekipman, 500 kilogram yakıt, 420 litre içme suyu, deney düzenekleri, yiyecek, giysi, tıbbi malzemelerin bulunduğu yaklaşık 2.5 ton kargo taşıyan uzay aracının 2 gün sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşarak Zvezda modülüne yerleşmesi bekleniyor.


Rusya bu yıl üçüncü Progress MS aracını uzaya fırlatırken, Baykonur Uzay Üssü'nden ise 6'ncı kez uzay aracı fırlatılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# rusya # ekipman # uzay aracı
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