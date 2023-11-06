Kassam Tugayları 4 İsrail Aracını İmha Etti

Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada İsrail'e ait 4 askeri arcın imha edildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları 4 İsrail Aracını İmha Etti
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Gazze'de İsrail'e karşı direnen Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Telegram hesabından Siyonist İsrail ile çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Şatii Mülteci Kampı ile Eş-Şeyh Rıdvan Mahallesi yakınlarındaki 4 İsrail askeri aracının "Yasin-105" anti-tank roketleriyle imha edildiği belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva'ya giren İsrail ordusuna ait bir tankın da "Yasin-105" anti-tank roketiyle vurulduğu kaydedildi. Gazze'nin güneybatısındaki Cühr ed-Dik beldesine giren İsrail birliklerininse hava topuyla hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# İzzeddin Kassam Tugayları # gazze # israil
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