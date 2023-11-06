Kassam Tugayları 4 İsrail Aracını İmha Etti

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Gazze'de İsrail'e karşı direnen Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Telegram hesabından Siyonist İsrail ile çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Şatii Mülteci Kampı ile Eş-Şeyh Rıdvan Mahallesi yakınlarındaki 4 İsrail askeri aracının "Yasin-105" anti-tank roketleriyle imha edildiği belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva'ya giren İsrail ordusuna ait bir tankın da "Yasin-105" anti-tank roketiyle vurulduğu kaydedildi. Gazze'nin güneybatısındaki Cühr ed-Dik beldesine giren İsrail birliklerininse hava topuyla hedef alındığı ifade edildi.