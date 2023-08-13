Katoliklerin Ruhani Lideri Papa, göçmenler için yeni bir çağrı yaptı! Akdeniz'de 2000'in üzerinde insan can verdi

Papa Francis, göçmenlerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için yeni bir çağrı yaptı. Papa, göçmenlerin insan haklarının ihlal edildiğini, ayrımcılığa uğradıklarını ve sınırlarda geri çevrildiklerini söyledi. Papa, göçmenleri “kardeşlerimiz” olarak nitelendirdi ve onlara yardım etmek için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

PAPA MÜLTECİ ETKİNLİĞİNDE KONUŞTU

Papa, mülteci etkinliğinde konuştu. Dünyanın dört bir yanından gelen göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar etkinliğe katıldı. Papa, onlarla birebir görüştü ve hikayelerini dinledi. Papa, göçmenlerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için dua ettiğini ve onları sevdiğini söyledi.

Papa, ayrıca uluslararası toplumu da göçmenlere karşı daha duyarlı olmaya çağırdı. Papa, göçmenlerin küresel bir sorun olduğunu ve bunun sadece belli ülkelerin değil, tüm insanlığın meselesi olduğunu belirtti. Papa, göçmenleri kabul etmenin ve entegre etmenin barış ve adalet için önemli olduğunu ifade etti.

AKDENİZ'DE ÖLEN MÜLTECİLERİ HATIRLATTI

Papa’nın bu çağrısı, son zamanlarda Akdeniz’de ölen göçmenler nedeniyle artan eleştirilerin ardından geldi. Papa, daha önce de Akdeniz’de ölen göçmenler için dua ettiğini ve bu durumu insanlığın açık yarası olarak nitelendirdiğini söylemişti. Papa, siyasetçileri bu yarayı sarmak için çaba göstermeye çağırdı ve göçmenleri kurtarmak için çalışanları desteklediğini belirtmişti. Papa, ayrıca Kuzey Afrika’daki toplama kamplarında göçmenlerin kötü muameleye maruz kaldığını da vurgulamıştı.