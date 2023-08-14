Kazakistan ve Özbekistan'dan ortak tatbikat!

Kazakistan ve Özbekistan askeri birlikleri, ortak tatbikat gerçekleştirdi. Terör unsurlarına karşı gerçekleştirilen ortak tatbikat, Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaleti sınırlarında yapıldı.

Tatbikata ilişkin Kazakistan Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Açıklamada, "Kanjar-2023" ismi verilen özel harekat tatbikatının ikinci aşamasının düzenlendiği vurgulandı.

Tatbikat senaryosuna göre, Kazak ve Özbek askeri birlikleri, bölgede faaliyet gösteren uluslararası terör örgütüne ait unsurlara karşı ortak operasyon yaptı.

Orta Asya'da askeri güvenliği sağlamayı amaçlayan tatbikatta Mİ-8, Mİ-35 helikopterleri, SU-30SM uçakları ve Skylark 1LEX insansız hava araçlarının yanı sıra çok sayıda piyade savaş aracı, topçu ve uçaksavar sistemleri kullanıldı.

Tatbikatı iki ülkenin savunma bakanları birlikte izledi.

Ortak tatbikatın ilk aşaması, ay başında Özbekistan'da yapılmıştı.