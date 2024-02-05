Kazakistan'da hükümet istifa etti

Kazakistan'da hükümet istifa etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ilgili Kararnameyi imzaladı.

Kazakistan'da hükümet istifa etti
Kazakistan'da hükümet istifa etti
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Daha önce Başbakan Yardımcısı görevini yürüten Roman Sklyar Başbakan Vekili olarak atandı.

Kazakistan hükümetinin üyeleri, hükümetin yeni yapısı onaylanıncaya kadar görevlerini yerine getirmeye devam edecek.

7 Şubat’ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkanlığında genişletilmiş hükümet toplantısı yapılacak.

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Kaynak: TRT Haber

# kazakistan # hükümet
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