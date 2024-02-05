Kazakistan'da hükümet istifa etti
Kazakistan'da hükümet istifa etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ilgili Kararnameyi imzaladı.
Daha önce Başbakan Yardımcısı görevini yürüten Roman Sklyar Başbakan Vekili olarak atandı.
Kazakistan hükümetinin üyeleri, hükümetin yeni yapısı onaylanıncaya kadar görevlerini yerine getirmeye devam edecek.
7 Şubat’ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkanlığında genişletilmiş hükümet toplantısı yapılacak.
Kaynak: TRT Haber
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