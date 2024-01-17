Kırgızistan'da askeri helikopter düştü

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Mi-8 tipi askeri helikopter eğitim uçuşu sırasında düştü. Kaza sonucu 1 asker hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Kırgızistan'da askeri helikopter düştü

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te feci bir kaza meydana geldi. Eğitim uçuşunda olan Mi-8 tipi askeri helikopter düştü. Korkunç kazayla ilgili Kırgızistan Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Kırgızistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, poligonda eğitim uçuşu yapan Mi-8 tipi askeri helikopterin inişi sırasında düştüğü belirtildi.

Kazada, 1 askerin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ifada edilirken, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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