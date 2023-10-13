Kırgızistan'ın Ev Sahipliğindeki Toplantıda Anlaşmalar İmzalandı

Bağımsız Devletler Topluluğu Dönem Başkanı Kırgızistan'ın ev sahipliğinde BDT Devlet Başkanları Yüksek Konseyi Zirvesi yapıldı.​​​​​​​



Başkent Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev katıldı. BDT üyesi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise zirvede yer almadı.



Zirve kapsamında BDT üyesi ülkeler arasında "Suç gelirleri ve terörizmin finansmanı konusunda uluslararası risk değerlendirme merkezinin kurulması", "Adli faaliyetler alanında koordinasyon konseyinin kurulması" ve "Uluslararası Rus Dili Teşkilatının kurulması" anlaşmalarının yanı sıra birçok bildiri imzalandı.



Ayrıca BDT üyesi ülkelerin devlet başkanları, Özbekistan'ın Semerkant kentinin 2024'te "topluluğun kültür başkenti" ilan edilmesine karar verdi.



Bir sonraki BDT Yüksek Konseyi Toplantısı'nın 13 Ekim 2024'te Rusya'da yapılması kararlaştırıldı.