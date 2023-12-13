Kızgısiztan’daki Türk Büyükelçiliği’nin Önünde Patlama

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği yakınlarında bir aracın alev alarak patladığı belirtildi.

Kızgısiztan’daki Türk Büyükelçiliği’nin Önünde Patlama
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Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği yakınlarında bir aracın alev alarak patladığı açıklandı.
Yapılan açıklamada aracın seyir halindeyken alev almaya başladığı belirtilirken patlamanın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği yakınlarında otomobilin durması esnasında meydana geldiği belirtildi.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Bu bir terör saldırısı değil. Arabada gaz sistemi kullanılıyordu. Sürücü arabadan dumanlar çıktığını görünce durmuş, kaputu açtıktan sonra ise araç alev almış. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bir soruşturma ve operasyon ekibi şu anda orada çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı patlamada herhangi bir can kaybı yaşanadığını belirtirken olayda terör saldırı olabileceğine ilişkin herhangi bir işaret bulunmadığına dikkat çekti.

# Kırgızistan # bişkek
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