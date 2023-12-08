KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rum Kesimi'ne "İşbirliği" Mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında KKTC Perspektifi" konferansında konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ile iş birliği açılımının Kıbrıs ayağı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Tatar, Rum Kesimi'ne doğal kaynakları birlikte araştırma teklifi yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Rum Kesimi ile ancak eşit temelde iş birliği yapabileceklerinin altını çizdi.

Tatar ayrıca Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılacak olan elektrik bağlantısından Rum Kesimi'nin de yararlanabileceği ifade etti. Tatar Türkiye ile KKTC arasındaki elektrik hattı sayesinde Rum Kesimi'nin de Avrupa enterkonnekte sistemine bağlanabileceğini söyledi.