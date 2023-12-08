KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rum Kesimi'ne "İşbirliği" Mesajı

Erdoğan'ın Yunanistan ile başlattığı yeni döneme Ersin Tatar'dan destek geldi. Tatar eşit iki devlet temelinde Rum Kesimi ile iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. Tatar, Rum Kesimi'nin Türkiye – KKTC arasında yapılacak elektrik hattıyla AB'nin elektrik sistemine bağlanabileceğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rum Kesimi'ne "İşbirliği" Mesajı
Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında KKTC Perspektifi" konferansında konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ile iş birliği açılımının Kıbrıs ayağı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Tatar, Rum Kesimi'ne doğal kaynakları birlikte araştırma teklifi yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Rum Kesimi ile ancak eşit temelde iş birliği yapabileceklerinin altını çizdi.

Tatar ayrıca Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılacak olan elektrik bağlantısından Rum Kesimi'nin de yararlanabileceği ifade etti. Tatar Türkiye ile KKTC arasındaki elektrik hattı sayesinde Rum Kesimi'nin de Avrupa enterkonnekte sistemine bağlanabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziyaretimin Yeni Bir Sayfa Açacağına İnanıyorumCumhurbaşkanı Erdoğan: Ziyaretimin Yeni Bir Sayfa Açacağına İnanıyorumGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# KKTC # rum kesimi # ersin tatar
Çok Okunanlar
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?
6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sonrası AHBAP Soruşturma!
6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sonrası AHBAP Soruşturma!
İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte Güncel Doluluk Oranları....
İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte Güncel Doluluk Oranları....
Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı!
Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı!
İstanbul'daki Su Kesintileri Saat kaça Kadar Devam Edecek? 8 Aralık Su Kesintileri...
İstanbul'daki Su Kesintileri Saat kaça Kadar Devam Edecek? 8 Aralık Su Kesintileri...
Öne Çıkanlar FETÖ köşeye sıkıştı! - Başkent Kulisi - Yakup Aslan - M. Kemal Çiçek - Aykut Diş - Muhammed Vefa FETÖ köşeye sıkıştı! - Başkent Kulisi - Yakup Aslan - M. Kemal Çiçek - Aykut Diş - Muhammed Vefa Kan Yapıcı En Güçlü Kara Şurup! Kan Yapıcı En Güçlü Kara Şurup!