KKTC'de gece kulübündeki tartışma kanlı bitti! 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz darp edilerek öldürüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir gece kulübünde korkunç bir cinayet işlendi. İngiltere’de yaşayan bir çocuk babası Hüseyin Mavideniz, babasının sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine iki hafta önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitmişti. Eğlenmek için İskele bölgesindeki bir gece kulübüne giden Mavideniz, çıkan tartışmada mekanın güvenlik görevlisi Mehmet Yazıcı ve sahibi Ömer Alçıner tarafından darp edilerek öldürülmüştü. Mavideniz’in darp edildiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, güvelik görevlisi Yazıcı’nın Mavideniz’e yumruk atıp devirdiği, işletmeci Alçıner’in ise ayağıyla başını ezdiği görülmüştü.

3 GÜN TUTUKLULUK KARARI

Dövülerek öldürülen Hüseyin Mavideniz’in katil zanlıları Mehmet Yazıcı ve Ömer Alçıner bugün hakim karşısına çıkarıldı. Mavideniz’i darp ederek ölümüne neden olan katil zanlıları hakkında mahkeme, soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk kararı verdi. Mahkemede güvenlik görevlisi Yazıcı’nın suçunu kabul ettiği, mekanın sahibi Alçıner’in ifade vermeyi reddettiği belirtildi.

Öte yandan darp edilerek öldürülen Mavideniz’in ailesi mahkeme önünde sinir krizi geçirirken, polis ve özel harekat ekipleri mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi aldı.