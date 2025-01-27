Kolombiya Devlet Başkanı Petro'dan ABD'ye tarihi mektup! İşte Latin Amerika'da büyük yankı uyandıracak o mektup

Kolombiya, ABD'den sınır dışı edilen Kolombiyalıları taşıyan iki askerin uçağın ülkeye izin vermemişti. Trump bunun üzerine pazar günü Kolombiya'dan gelen mallara yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti. ABD Başkanı, “bir hafta içinde yüzde 25‘lik gümrük vergisi yüzde 50’ye çıkarılacak.” diye eklemişti.

Ayrıca Kolombiyalı diplomatlara giriş yasağı getirilmiş ve vizeleri iptal edilmişti. Tüm Kolombiya vatandaşları için geliştirilmiş gümrük ve sınır kontrolleri başlatılmıştı. Bunlara ek olarak Trump bankacılık sektörüne ilişkin yaptırımlar uygulama sözü de vermişti.

Kolombiya, Donald Trump'ın kaçak ilan ettiği göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişini yasaklayan kararını geri aldı. Bogota pazar gecesi, Başkan Gustavo Petro'nun başkanlık uçağının sınır dışı edilmesi planlanan Kolombiyalı vatandaşları almak üzere Amerika'ya gönderileceğini duyurdu.

Siyaset Bilimci ve TeleSUR TV Türkiye muhabiri Yunus Soner mektubun Türkçe çevirisini "Kolombiya Devlet Başkanı Petro, kıtasında Trump'a isyan ateşi yaktı. Bu metin, Latin Amerika'da büyük yankı uyandıracaktır." başlığıyla duyurdu.

"Trump, ABD'ye gitmeyi pek sevmiyorum, biraz sıkıcı ama itiraf etmeliyim ki değerli şeyler var, Washington'un siyahi mahallelerine gitmeyi seviyorum. Orada ABD'nin başkentinde Siyahlar ve Latinler arasında barikatlar bile kurulan bir mücadele gördüm. Bu bana aptalca göründü çünkü birleşmeleri gerekiyordu. Walt Withman'ı, Paul Simon'u, Noam Chomsky'yi ve Miller'ı sevdiğimi itiraf ediyorum. ABD tarihinde benim kanıma sahip olan Sacco ve Vanzetti'nin unutulmaz olduğunu itiraf ediyor ve onların izinden gidiyorum. ABD'deki ve ülkemdeki faşistler onları, o işçi liderlerini elektrikli sandalyede öldürüldüler.Petrolünüzü sevmiyorum Trump. Açgözlülük yüzünden insan türünü yok edecek. Belki bir gün, gastritime rağmen kabul edeceğim bir kadeh viskiyi içerken bunu açıkça konuşabiliriz. Ama sanırım bu oldukça zor, çünkü siz beni aşağı bir ırk olarak görüyorsunuz. Oysa ne ne de herhangi bir Kolombiyalı böyle değil. Yani, inatçı birini arıyorsan, işte o benim.

İŞKENCEYE DİRENDİM VE SİZE DE DİRENİRİM

Ekonomik gücün ve kibirinle Allende'ye yaptığın gibi darbe yapmaya çalışabilirsin. Ama ben kanunlarım uğruna ölürüm. İşkenceye direndim ve size de direnirim. Kolombiya'nın yanında köle tacirlerini istemiyorum. Eskiden çok sayıda köle tacirimiz vardı ve kendimizi özgür kıldık. Kolombiya'nın yanında istediğim şey özgürlük aşıkları. Eğer bana eşlik edemezsen başka bir yere giderim. Kolombiya dünyanın kalbi ve siz bunu anlamadınız; burası sarı kelebeklerin, Remedios'un güzelliğinin ve aynı zamanda ben de onlardan biri, belki de sonuncusu olduğum Albay Aurelianos Buendia'nın ülkesi. (Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık romanının kahramanlarından biri, YS).

SİZE YANITI AMERİKA VE İNSANLIK VERECEKTİR

Siz beni öldüreceksiniz ama ben Amerika kıtasında, sizinkinden daha eski olan halkımın içinde yaşayacağım. Biz rüzgarların, dağların, Karayip Denizinin ve Özgürlüğün insanlarıyız. Özgürlüğümüzü sevmiyorsun. Peki. Ben beyaz köle tüccarlarıyla el sıkışmam. Lincoln'ün beyaz özgürlükçü mirasçılarının elini sıkarım. İtalya'nın Toskana bölgesindeki dağlarda yürüdükten ve kendimi kovid’den kurtardıktan sonra geldiğim savaş alanında mezarlarında ağladığım ve dua ettiğim, ABD'nin siyah ve beyaz çiftçilerinin ellerini sıkıyorum. Amerika Birleşik Devletleri onlardır, ve ben onların önünde diz çöküyorum. Başka kimsenin önünde değil. Beni devirin, başkan. Size yanıtı Amerika ve insanlık verecektir. Kolombiya artık kuzeye bakmayı bırakıyor, dünyaya bakıyor. Kanımız, o zamanın medeniyeti olan Córdoba Halifeliği'nin kanından, o zamanın medeniyeti olan, cumhuriyeti kuran Akdeniz’in Latin Romalılarından geliyor, Atina'da demokrasiyi kuranlardan geliyor; sizin köleleştirdiğiniz, direnen zencilerden geliyor.

BİR SANCAK KALDIRIYORUM

Amerika'nın ilk özgür toprağı Kolombiya’dır, Vaşington’dan önce, bütün Amerika’nın ve ben toprağımın Afrikalı şarkılarına sığınıyorum. Benim topraklarım, Mısır firavunları zamanında var olan kuyumculuk ve Chiribiquete'deki dünyanın ilk sanatçılarını topraklarıdır. Bize asla hâkim olamayacaksın. Topraklarımızda dörtnala koşan atın üstünde özgürlük çığlığı atan savaşçı buna karşı çıkıyor. Onun adı Bolivar. Halklarımız biraz korkak, biraz ürkektir, naif, nazik ve sevecendir. Ama elimizden şiddet kullanarak aldığınız Panama Kanalı'nı geri almayı bilecekler. Latin Amerika'nın her yerinden gelen ve sizin öldürdüğünüz iki yüz kahraman, Bocas del Toro'da, bugünkü adıyla Panama, eski adıyla Kolombiya'da yatıyor. Bir sancak kaldırıyorum ve Gaitán'ın dediği gibi, yalnız kalsam bile bu bayrak, sizin büyük büyükbabanızın bilmediği ve benim büyükbabamın bildiği, Amerika'nın onuru olan Latin Amerika onuru ile yükseltilmeye devam edecek.

AMBARGONUZ BENİ KORKUTMUYOR