Kosova Atlantik'in FETÖ baskısına direnemedi! FETÖ'cüleri iade eden İstihbarat Başkanı'na hapis cezası

FETÖ'nün Balkanlar'daki üssüne dönüşen Kosova FETÖ ile mücadele eden bürokratları birer birer görevden aldı.

Ayrılıkçı Kosova yönetimi, FETÖ’cüleri iade ettikten sonra Batı’dan büyük baskı gördü. ABD ve İngiltere başta olmak üzere Kosova’yı “insan hakları suçu işlemekle” suçladı. Kosova ise baskılara göğüs geremedi Batı’ya boyun eğdi. Başbakan ve içişleri bakanından sonra istihbarat başkanını da görevine son verildi.

Türkiye’nin talebi ve MİT’in operasyonuyla 2018 yılında yakalanan 6 FETÖ’cüyü Ankara’ya gönderen bürokratlardan olan Kosova İstihbarat Teşkilatı Başkanı Driton Gashi görevden men edildi.

Görevden alınmakla da kalmadı “görevini kötüye kullandığı' iddiasıyla Kosova İstihbarat Teşkilatı Başkanı Driton Gashi’ye 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Gashi'nin avukatı kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Bu kararlar, Atlantik Cephesinin ve FETÖ'nün bölgede hala devlet kurumlarına etki edebilecek kadar etkin olduğunu gözler önüne serdi.

Türkiye’ye iade edilen 6 FETÖ’cü örgütün Balkan yapılanmasından sorumlu üst düzey isimlerdi. Başbakan ve içişleri bakanının görevden alınması sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tepki göstermişti. Şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın?" diye sormuştu.