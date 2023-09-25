Kosova'da Silahlı Saldırı! 1 Polis ve 3 Saldırgan Öldü

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitrovica yakınındaki bir köy silahlı bir grubun saldırısına uğradı. Silahlı grup köyün girişini iki kamyonla kapattı. İhbar üzerine olay yerine giden polisle grup arasında silahlı çatışma çıktı. 1’i Kosova polisi olmak üzere 4 kişi öldü.

Sırbistan - Kosova Gerilimi Baş Gösterdi

Silahlı çatışma Kosova ile Sırbistan gerilimini yükseltti. Brnjak sınır geçiş noktası da kapatıldı.

Kosova yönetimi başbakanı Albin Kurti, olayla ilgili Sırbistan’ı suçladı. Saldırganların profesyonel olduğunu belirten Kurti, saldırının Belgrad'ın siyasi, mali ve lojistik desteğiyle yapıldığını öne sürdü.

Saldırıyı düzenleyenlerin 3’ü öldürüldü, 2’si yaralı olarak gözaltına alındı. Polis soruşturmasında gözaltına alınanların sayının 6 olduğu açıklandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic saldırıyı kınadı. Vucic, saldıranların Sırbistan'dan değil yerel Kosovalı Sırplar olduğunu söyledi. Uluslararası kurumları birçok kez uyardığı durumun gerçekleştiğini vurgulayan Sırbistan Cumhurbaşkanı, Kosovalı Sırpların, Kurti yönetiminin terörüne artık tahammül edemediğini savundu.

Kurti yönetiminin Sırbistan’ı NATO ile çatışmaya sürüklemek istediğini belirten Vucic, Uluslararası kurumlardan bir an evvel Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasını talep ediyorum. Bu şekilde Sırplar kendilerini sürgün edilmiş hissetmeyecek, böyle çatışmaların da önüne geçilmiş olacak” ifadelerini kullandı.