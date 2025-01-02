Küba resmen BRICS ortak devleti oldu

Küba, 2025 itibarıyla BRICS'e "ortak devlet" statüsüyle katıldı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, konuyla ilgili açıklamasında, BRICS'in Küresel Güney ülkeleri için daha adil, demokratik, eşit ve sürdürülebilir bir uluslararası düzenin inşasında umut kaynağı olduğunu vurguladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Küba resmen BRICS ortak devleti oldu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan 27 Aralık'ta yapılan açıklamada, ortak devlet statüsünün oluşturulmasına ilişkin mutabakatın Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın 2025'ten itibaren BRICS'e "ortak devlet" statüsüyle katılmayı kabul ettiği; ayrıca dört ülkenin daha bu statüde katılımı için davet aldığı ifade edildi.

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