Kuzey Kore'nin nükleer programını ilerletmek için Rusya'dan yardım istediği iddiası

Daily NK'nin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden yetkililere dayandırdığı haberinde, Rus delegasyonunun Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Kore Savaşı'ndaki "zaferini" kutlamak için düzenlenen askeri geçit töreninde görkemli şekilde ağırlanmasının asıl amacının, Moskova'dan nükleer silah geliştirme konusunda teknik işbirliği için destek almak olduğu belirtildi.

Haberde, yetkililerin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Rusya'dan nükleer silahların geliştirilmesine ve çalıştırılmasına yardımcı olabilecek teknoloji transferleri veya işbirliği de dahil olmak üzere, "basit buğday veya petrol hediyelerinden daha fazlasını" istediğini aktardığı kaydedildi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'un Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ülkesinin stratejik silahları hakkında konuşmak için zaman ayırmasının amacının, nükleer silah geliştirmenin ilk aşamalarında Rus teknik yardımını aldıktan sonra Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin önemli ilerleme kaydettiğini göstermek olduğu ifade edildi.

Kim Jong-un'un aynı zamanda Moskova'yla teknik işbirliği yapma olasılığını da dile getirmeyi amaçladığı iddia edildi.

KUZEY KORE'NİN RUSYA'YA SİLAH SAĞLADIĞI İDDİASI

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin geçen yıldan bu yana Rusya'ya cephane, el bombası, top mermisi ve diğer konvansiyonel silahlar gönderdiği ve bunun karşılığında buğday, doğal gaz, petrol ve diğer alanlarda yardım aldığı iddia ediliyor.

Daily NK'nin aralık ayında üst düzey bir Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden yetkiliyle yaptığı röportaj, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin petrol ve gaz karşılığında Rusya'ya konvansiyonel silahlar sağladığını doğrulamıştı.

ABD'li yetkililer de Şoygu'nun Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ziyaretinin amacının bu ülkeden yeni silahlar almak olduğunu öne sürmüştü.