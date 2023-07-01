Lavrov'dan Nazizm vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus’un Bağımsızlık Günü resepsiyonunda konuştu. Batı'nın Kiev rejimini bir araç olarak kullandığını belirten Lavrov, Rusya ve Belarus’a karşı bir Nazi koalisyonu kurulmaya çalışıldığını, ancak Moskova ve Minsk’in ortak tarih içinde çıkması muhtemel her türlü sorunun üstesinden geleceğini söyledi. Lavrov, “Batı'nın Kiev rejimini bir araç olarak kullanarak yaptığı şey, Slav halklarına karşı bir Nazi koalisyonu kurma girişiminden başka bir şey olarak görülemez. Bu resmen ilan edildi” dedi.

Nazizmin, Batılı komşuların göz yumması ve teşvikiyle yeniden canlandırıldığını belirten Lavrov, ortak Avrupa evinde, nefret, ırksal üstünlük, Slav kültürü de dahil olmak üzere kültürlerin ortadan kaldırılmasının tohumlarının ekildiğine vurgu yaptı. Lavrov, "Bunu gizlemiyorlar. Pratik siyasete dönüşüyor. Avrupa'yı özgürleştirenlerin anıtları yıkılıyor, yerlerine Nazi suçluları Stepan Bandera ve Roman Şuheviç'in heykelleri dikiliyor" diye konuştu.



Rusya ve Belarus’un kendi öz güçlerine dayanarak hedeflerine ulaşabileceğine vurgu yapan Lavrov, “Buradan varılacak tek sonuç ‘kendimize güvenmektir’. Öncelikle de Birlik Devleti, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, bahsettiğim kuruluşların ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nün katılımıyla Büyük Avrasya Ortaklığı inşa etme projelerinde. Çin’in ‘Kuşak Yol’ girişimi çerçevesinde uygulanmakta olan projeleri dikkate alarak” ifadelerini kullandı.