Libya'da insanlık dramı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 300'ü geçti

Selin vurduğu Libya'nın Derna kenti adeta yok oldu. Bölgedeki yaşam mücadelesi devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 300'ü geçti. 10 bin 100 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.



Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yardım ekipleri hummalı çalışmalar yürütüyor.



Dron ile çekilen fotoğraf ve görüntülerde Derne'nin birçok noktasının enkaz yığınına dönüştüğü görülüyor.



Çöken barajlarla birlikte evler ve araçlar enkaza döndü.



Sivil halkın neredeyse tamamının kenti terk etmesiyle Derne hayalet şehri andırmaya başladı.



En çok yıkımın ise Mahkeme Caddesi ve Yeni Çarşı bölgelerinde etkili olduğu belirtiliyor.



