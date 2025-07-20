Lindsey Graham'ın Gümrük Vergisi Hamlesi: Türkiye'ye Örtülü Bir Saldırı mı?

Ceren Ceviz

ABD Senatörü Lindsey Graham'ın Rus enerjisini ithal eden ülkelere yüzde 500'e varan ikincil gümrük vergileri uygulama önerisi, küresel diplomatik ve ekonomik çevrelerde büyük bir infiale yol açtı. Ancak bu tepki hiçbir yerde Türkiye'nin tepkisinden daha yoğun ve belki de daha haklı değil.

Ukrayna'da devam etmekte olan savaş nedeniyle Rusya'nın enerji gelirlerini kesmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir ekonomik caydırıcılık olarak sunulsa da, birçok gözlemci Graham'ın girişiminin tarafsız olmaktan çok uzak olduğunu savunuyor ve gerçekte daha derin bir motivasyonun varlığına işaret ediyorlar: Graham’ın, yasal söylemler ve jeopolitik stratejinin ardına gizlenmiş, Türkiye'ye karşı uzun süredir devam eden düşmanlığı.

TÜRKİYE HEDEFTE

Türkiye, önerilen yaptırımlardan etkilenen başlıca ülkelerden biri. Önemli bir bölgesel enerji merkezi olarak, her ikisi de Karadeniz'den geçen Mavi Akım ve Türk Akımı boru hatları aracılığıyla yılda 40 milyar metreküpten (bcm) fazla Rus doğal gazı ithal ediyor. Yurtiçi ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra, Rus doğalgazını Avrupa pazarlarına ulaştırmada önemli bir rol oynuyor ve yılda 53 milyar metreküpten fazla enerji işliyor.

Ankara ayrıca aktif olarak bir doğal gaz ticaret merkezi geliştiriyor, bölgesel enerji dinamiklerini yeniden tanımlayabilecek ve Rusya ile enerji ortaklığını daha da güçlendirebilecek bir proje. Bu, Washington ve özellikle Graham'ın bozmaya istekli göründüğü bir şey.

Türkiye'nin enerji altyapısını ve bir enerji aracısı olarak hedeflerini baltalayacak ambargo tarzı bir tarifeyi dayatarak, Graham'ın tasarısı politikanın ötesine geçiyor ve daha çok Türk ekonomisini hedef alan bir saldırı gibi görünüyor.

TÜRKİYE KARŞITI SÖYLEM KAYITLARI

Graham'ın Türkiye'ye yönelik düşmanlığı yeni bir şey değil. 2019 yılında, Kuzey Suriye'deki artan gerilimler ortasında, Ankara'nın PKK’lı teröristlere karşı harekete geçmesi halinde, Kongre'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için baskı yapacağı ve sert yaptırımlar uygulayacağı konusunda Türkiye’yi uyarmıştı.

Arşivlerde yerini almış bulunan 2024 tarihli bir köşe yazısında Graham, Türkiye'ye yönelik yaptırımların hazırlanmasında rol aldığını gururla kabul etti ve Ankara'nın PKK/PYD’ye askeri müdahalede bulunması halinde "bunu memnuniyetle tekrar yapacağını" belirtti. Aynı yıl, Senato'ya Türk askeri yetkililerine, mali kurumlara ve savunmayla ilgili kuruluşlara yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısı sundu ve bu hamle, yaygın olarak Türk egemenliğini doğrudan bir aşağılama olarak görüldü.

ABD DESTEKLİ TERÖRİSTLERLE BAĞLANTILAR

Belki de daha da tartışmalı olanı, Graham'ın PKK/PYD’li teröristlerle sıklıkla yer alan kişilerle yakın temaslarını sürdürmesidir. Örneğin PKK'nın Suriye kolu YPG'yi de içeren bir çatı örgüt olan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi ile birçok kez görüştü.

Ancak daha da rahatsız edici olanı, Graham'ın 2018'de Suriye'de, Türk topraklarında çok sayıda ölümcül saldırıya karıştığı bilinen bir PKK lideri olan Çiya Kobani olarak da bilinen Azad Simi ile birlikte görülmesiydi. Graham ve ABD askeri yetkililerinin 2020 ve 2022'de Suriye'ye yaptıkları sonraki ziyaretlerde ABD tarafından DEAŞ karşıtı operasyonlarda bir dönem kilit isim olarak atanan Simi ile iletişimini sürdürdükleri iddia ediliyor.

Bu ilişkiler, özellikle de bir NATO üyesinin ekonomik temelini tehdit eden önerileri etkiliyor gibi göründüğünde, Graham'ın siyasi gündemi ve politik sadakati hakkında acil soruları gündeme getiriyor.

NATO'DA BİR MÜTTEFİKİN KUYUSUNU KAZMAK

Rusya-Ukrayna çatışmasının patlak vermesinden bu yana Türkiye, tahıl koridoru görüşmelerinde arabuluculuk rolünden Batı ve bölgesel aktörlerle güvenlik işbirliğini dengelemesine kadar NATO ittifakı içinde kilit bir stratejik oyuncu olarak ortaya çıktı. Ülkenin coğrafi ve jeopolitik değeri hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

Ancak Graham'ın gümrük vergisi önerisi, bu zor kazanılmış stratejik konumu baltalamakla, hayati bir müttefiki yabancılaştırmakla ve benzeri görülmemiş küresel gerginliğin yaşandığı bir dönemde NATO'nun bütünlüğünü zayıflatmakla tehdit ediyor.

SONUÇ: SİYASET Mİ, KAN DAVASI MI?

Lindsey Graham, yüzde 500 gümrük vergisi planını ekonomik caydırıcılık aracı olarak sunsa da, Türkiye üzerindeki orantısız etkisi, on yıllardır sürdürdüğü Türkiye karşıtı politikaları ve PKK’lı figürlerle kurduğu kişisel ittifaklarla bir araya geldiğinde, gerçek bunun tam tersini gösteriyor.

Graham'ın eylemleri, birliği ve stratejik netliği teşvik etmek yerine, bölünmeleri derinleştirme, ABD-Türkiye ilişkilerini zayıflatma ve bölgesel enerji güvenliğini istikrarsızlaştırma riski taşıyor. Ankara'da ve ötesinde şu soru her zamankinden daha yüksek sesle soruluyor:

Bu gerçekten Rusya ile mi ilgili, yoksa asıl hedef Türkiye mi?