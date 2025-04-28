Lisede şok saldırı: 6 kişi yaralandı

Güney Kore'nin Cheongju kentinde bir lise öğrencisinin düzenlediği bıçaklı saldırıda biri öğretmen olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Lisede şok saldırı: 6 kişi yaralandı
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Güney Kore’nin Cheongju şehrinde bir lise öğrencisi, okulda düzenlediği bıçaklı saldırıyla büyük bir paniğe yol açtı. Yonhap ajansının aktardığına göre, özel eğitim programına kayıtlı öğrenci tarafından gerçekleştirilen saldırıda biri öğretmen olmak üzere 6 kişi yüz ve karın bölgelerinden yaralandı.

Saldırıda yaralanan 6 kişi hızla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi verilmezken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan öğrenci, okulun yakınlarındaki bir su deposuna atladı. Ancak polis ekipleri kısa sürede saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Kolluk kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor ve saldırının nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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