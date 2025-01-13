Los Angeles'ta can kaybı 24'e yükseldi

ABD'nin Los Angeles kentinde başlayan orman yangınları kısa sürede büyüyüp yayılarak şehir içinde de etkili olmaya başlamıştı.

Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarla ilgili Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu'ndan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, yangınlarda ölenlerin sayısına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e çıktığı, Eaton'da 16 ve Palisades'te 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada 16 kişiden haber alınamadığı, bu sayının artabileceği belirtildi.

Öte yandan, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildiği ve tahliye edilen 700'den fazla bölge sakininin barınaklara yerleştirildiği kaydedildi.

Yetkililer, kayıp ihbarında bulunulabilmesine olanak sağlayan merkezin kurulduğunu ve tahliye edilenlerin evlerinin hasar tespitini yapabilecekleri çevrim içi veri tabanının oluşturulduğunu açıkladı.

Ulusal Meteoroloji Servisi yetkilileri, yangını şiddetlendirebilecek rüzgarın 15 Ocak'a kadar sürebileceği uyarısında bulundu.